Гаэль, проснись! Монфис покинул очередной турнир на старте

Теннисист выиграл всего 1 матч в 2021 году

Гаэль Монфис / фото - АТР

15-я ракетка мира Гаэль Монфис покинул соревнования в Белграде, Сербия. Француз вновь потерпел поражения в своем стартовом матче против 98-го номера рейтинга АТР Роберто Карбальеса Баэны 1:6, 6:3, 6:7.

Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов. За это время Гаэль оформил 6 эйсов и допустил 8 двойных ошибок. Испанец не подал навылет ни разу при одной «двойной».

Возлюбленный Элины Свитолиной в последних 11 играх одержал победу лишь в одном матче. Неудачи преследуют 34-летнего француза после четвертьфинального поражения от Ришара Гаске на турнире Дубаи.

Ранее Роджер Федерер сыграл в рискованную игру с Гаэлем и Элиной.