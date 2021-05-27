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Гаэль, проснись! Монфис покинул очередной турнир на старте
Теннисист выиграл всего 1 матч в 2021 году
Гаэль Монфис / фото - АТР
15-я ракетка мира Гаэль Монфис покинул соревнования в Белграде, Сербия. Француз вновь потерпел поражения в своем стартовом матче против 98-го номера рейтинга АТР Роберто Карбальеса Баэны 1:6, 6:3, 6:7.
Теннисисты провели на корте более двух с половиной часов. За это время Гаэль оформил 6 эйсов и допустил 8 двойных ошибок. Испанец не подал навылет ни разу при одной «двойной».
Возлюбленный Элины Свитолиной в последних 11 играх одержал победу лишь в одном матче. Неудачи преследуют 34-летнего француза после четвертьфинального поражения от Ришара Гаске на турнире Дубаи.
Ранее Роджер Федерер сыграл в рискованную игру с Гаэлем и Элиной.
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