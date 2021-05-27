Ришар Гаске: «Пока не планирую заканчивать карьеру»
Гаске: «АТР нужны роботы, а не личности»
Знаменитый француз – о положении дел в Туре
Ришар Гаске / фото - Le Parisien
Знаменитый французский теннисист Ришар Гаске прокомментировал обстановку в Туре, заявив, что очень недоволен штрафной политикой ATP. Цитирует Гаске портал L'Equipe.
«Мне кажется, руководство АТР хочет собрать фальшивых игроков. Им нужны роботы, а не личности. Они делают из каждого теннисиста того, кем он на самом деле не является.
Игроки должны иметь право на самовыражение. Сейчас штраф можно получить за что угодно. В Туре царит слишком стерильная обстановка, мне это вообще не нравится».
Напомним, Гаске рассказал, когда планирует завязать с теннисом.
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