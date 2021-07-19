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Гауфф пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за COVID-19

17-летняя американка должна была стать самой молодой участницей теннисного турнира в Токио-2020
Olympics Токио-2020
07:30
Гауфф пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за COVID-19
Кори Гауфф / Фото: Reuters

Кори Гауфф (WTA, 25) сообщила в своем Twitter, что не сыграет на Олимпиаде из-за положительного теста на COVID-19. Отметим, что 17-летняя американка должна была стать самой молодой участницей теннисного турнира в Токио-2020.

Я всегда мечтала выступить за США на Олимпиаде и надеюсь, что у меня еще будет много возможностей воплотить эту мечту.

Напомним, что олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали накануне Игр из-за коронавируса.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Кори Гауфф COVID19

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