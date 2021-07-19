Олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали в Японии из-за коронавируса
Гауфф пропустит Олимпийские Игры-2020 из-за COVID-19
17-летняя американка должна была стать самой молодой участницей теннисного турнира в Токио-2020
07:30
Кори Гауфф / Фото: Reuters
Кори Гауфф (WTA, 25) сообщила в своем Twitter,
что не сыграет на Олимпиаде из-за положительного теста на COVID-19. Отметим, что 17-летняя американка должна была стать самой молодой участницей теннисного турнира в Токио-2020.
July 18, 2021
Я всегда мечтала выступить за США на Олимпиаде и надеюсь, что у меня еще будет много возможностей воплотить эту мечту.
Напомним, что олимпийскую сборную ЮАР по регби-7 изолировали накануне Игр из-за коронавируса.
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