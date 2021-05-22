17-летняя Гауфф в Парме вышла во второй финал в карьере
Гауфф: «Уже знаю, как волнительно играть в финале и как справляться с нервами»
17-летняя американка – о предстоящем матче с Ван Цян
Кори Гауфф / Фото - tiebreaktennis.it17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями после выхода в финал турнира в Парме (Италия).
Цитирует Гауфф пресс-служба WTA.
«У меня уже есть опыт игры в финале, так что я знаю, как это волнительно и как справляться с нервами. Так что я просто выйду на корт и постараюсь насладиться каждой минутой матча. Цзян Ван – непростая соперница, она здорово сыграла на этой неделе. Если честно, в полуфинале я держалась изо всех сил. Здорово, что мне удалось вытащить третий сет после провала во втором».
Отметим, что для американки этот финал станет уже вторым в карьере. В решающем матче соревнований Гауфф встретится с китаянкой Ван Цян.
Напомним, ранее друга американка, легендарная Серена Уильямс неожиданно уступила чешке Катержине Синяковой во втором раунде турнира в Парме.
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