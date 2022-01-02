Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире

В ближайшее время все участники Шлема прибудут в Австралию

Фото: Anadolu Agency

Глава Australin Open Крэйг Тайли высказался на тему первой ракетки мира Новака Джоковича, который все еще не сообщил, сыграет ли на турнире. Слова спортивного функционера приводит sports.yahoo.com:

«До конца недели у нас запланировано еще несколько чартеров, и после этого все участники уже соберутся. Думаю, с Новаком все станет яснее в ближайшие дни. Потом уже будет поздно. Ситуация еще развивается, и я думаю, в ближайшие дни все станет ясно».

Джокович является девятикратным победителем Australin Open.

Напомним, отец серба не переживает из-за того, что его сын может пропустить Открытый чемпионат Австралии.