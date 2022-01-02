Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире

В ближайшее время все участники Шлема прибудут в Австралию
Теннис Grand Slam
16:30
Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Фото: Anadolu Agency

Глава Australin Open Крэйг Тайли высказался на тему первой ракетки мира Новака Джоковича, который все еще не сообщил, сыграет ли на турнире. Слова спортивного функционера приводит sports.yahoo.com:

«До конца недели у нас запланировано еще несколько чартеров, и после этого все участники уже соберутся. Думаю, с Новаком все станет яснее в ближайшие дни. Потом уже будет поздно.

Ситуация еще развивается, и я думаю, в ближайшие дни все станет ясно».


Джокович является девятикратным победителем Australin Open.

Напомним, отец серба не переживает из-за того, что его сын может пропустить Открытый чемпионат Австралии.



Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Теннис Grand Slam
17:04
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Зверев назвал лучшего игрока «Большой тройки»
Теннис ATP
01 января 17:36
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
ATP представила пятерку самых громких апсетов года
Теннис ATP
31 декабря 2021г. 16:56
«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым
«Мне нравится его характер». Джокович рассказал о своих взаимоотношениях с Медведевым
Теннис Grand Slam
30 декабря 2021г. 14:09
Лайович: «Не понимаю, зачем Джокович снялся с ATP Cup»
Лайович: «Не понимаю, зачем Джокович снялся с ATP Cup»
Теннис ATP
30 декабря 2021г. 13:08
Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Де Минаур: «Джокович сам должен принять решение по поводу участия на Australian Open»
Теннис Grand Slam
30 декабря 2021г. 08:25

Новости: Теннис

Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Вместо Австралии Новак Джокович улетел в Испанию
Grand Slam
17:04
Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Глава Australin Open рассказал, когда станет известно, сыграет ли Джокович на турнире
Grand Slam
16:30
Медведев и Умбер выдали лучший матч нового сезона. Видеообзор
Медведев и Умбер выдали лучший матч нового сезона. Видеообзор
ATP
14:56
Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»
Маррей: «На Australian Open лучшие условия в Туре»
Grand Slam
11:41
Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне
Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне
WTA
11:28
Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне
Молчанов узнал соперника по первому кругу парного турнира в Мельбурне
ATP
10:55
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
Катерина Бондаренко в упорном матче вышла в финал квалификации крупного турнира в Аделаиде
WTA
08:34
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2
Две украинские теннисистки заявились на турнир Melbourne Summer Set 2
WTA
08:20
Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»
Филиппуссис: «Сейчас главными персонажами в теннисе являются Медведев, Зверев и Циципас»
ATP
01 января 18:27
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости