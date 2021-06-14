Гоффен снялся с матча первого раунда в Галле

Муте из конца первой сотни рейтинга ATP прошел дальше

Давид Гоффен / Фото: tennisworldusa.org

13-я ракетка мира Давид Гоффен из-за травмы снялся с матча против Корентена Муте (94-й номер рейтинга ATP) при счете 6:1, 5:7 на старте турнира в Галле.



За почти полтора часа на корте бельгиец выполнил четыре эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейк-поинта из пяти, а француз один раз подал навылет, совершил две «двойные» и сделал два брейка. Муте добыл первую победу в личных встречах с Гоффеном – 1:3.

Во втором круге соревнований Noventi Open Муте сразится с Филиппом Кольшрайбером (Германия) или Юрием Родионовым (Австрия).

Напомним, что Марин Чилич выиграл турнир в Штутгарте.