Костюк: «Я верю в свою победу на турнире «Большого шлема»
Грачева: «Костюк жестко обыграла меня на харде, так что жажду реванша»
Россиянка встретится с украинкой в третьем раунде Roland Garros
10:19
Варвара Грачева / Фото: eurosport.ru
Россиянка Варвара Грачева после победы над Камилой Джорджи в третьем круге Roland Garros встретится третьей ракеткой Украины Мартой Костюк. Грачева прокомментировала ход встречи с итальянкой, а также поделилась эмоциями о предстоящем матче с украинкой.
Да, в матче были качели. Она начала очень хорошо первый сет, но потом мне представился шанс при счете 5:2, я вцепилась и дальше не дала ей показывать свою игру. Во второй партии я плохо играла, поэтому в решающей пришлось возвращаться через силу. В третьем сете я сделала брейк и крикнула: «Грачева, включай мозг!» Знаете, уж лучше я буду себя ненавидеть, но работать хорошо, чем наоборот. Я должна была заставить соперницу играть, бегать. Делать хоть что-то!
С Мартой Костюк мы играли дважды, если не ошибаюсь. Один раз я обыграла ее на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жестко – 6:1. 6:1, все в одну кассу. Так что я жажду реванша.
Во втором раунде французского Шлема Костюк обыграла китаянку Чжэн Сайсай.
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