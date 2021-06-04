Грачева: «Костюк жестко обыграла меня на харде, так что жажду реванша»

Варвара Грачева / Фото: eurosport.ru

Россиянка Варвара Грачева после победы над Камилой Джорджи в третьем круге Roland Garros встретится третьей ракеткой Украины Мартой Костюк. Грачева прокомментировала ход встречи с итальянкой, а также поделилась эмоциями о предстоящем матче с украинкой.



С Мартой Костюк мы играли дважды, если не ошибаюсь. Один раз я обыграла ее на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жестко – 6:1. 6:1, все в одну кассу. Так что я жажду реванша.