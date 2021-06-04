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Грачева: «Костюк жестко обыграла меня на харде, так что жажду реванша»

Россиянка встретится с украинкой в третьем раунде Roland Garros
Теннис Grand Slam
10:19
Грачева: «Костюк жестко обыграла меня на харде, так что жажду реванша»
Варвара Грачева / Фото: eurosport.ru

Россиянка Варвара Грачева после победы над Камилой Джорджи в третьем круге Roland Garros встретится третьей ракеткой Украины Мартой Костюк. Грачева прокомментировала ход встречи с итальянкой, а также поделилась эмоциями о предстоящем матче с украинкой.

Да, в матче были качели. Она начала очень хорошо первый сет, но потом мне представился шанс при счете 5:2, я вцепилась и дальше не дала ей показывать свою игру. Во второй партии я плохо играла, поэтому в решающей пришлось возвращаться через силу. В третьем сете я сделала брейк и крикнула: «Грачева, включай мозг!» Знаете, уж лучше я буду себя ненавидеть, но работать хорошо, чем наоборот. Я должна была заставить соперницу играть, бегать. Делать хоть что-то!

С Мартой Костюк мы играли дважды, если не ошибаюсь. Один раз я обыграла ее на грунте, потом она обыграла меня на харде. Это было жестко – 6:1. 6:1, все в одну кассу. Так что я жажду реванша.

Во втором раунде французского Шлема Костюк обыграла китаянку Чжэн Сайсай.

Источник: eurosport.ru Олег Шумейко-младший
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Варвара Грачева Марта Костюк

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