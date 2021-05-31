Гуркач – о первом титуле Masters: «Впереди меня ждут новые испытания»
Гуркач сенсационно проиграл 154-й ракетке мира в первом раунде Roland Garros
В пятисетовом противостоянии поляк не выдержал давления со стороны Ван де Зандшульпа
08:53
Хуберт Гуркач / Фото - Twitter20-я ракетка мира, польский теннисист Хуберт Гуркач, в первом круге Roland Garros неожиданно проиграл голландцу Ботику Ван де Зандшульпу, занимающего 154-е место в рейтинге АТР, со счетом 7:6(5) 7:6(4), 2:6, 2:6, 4:6.
За чуть менее 4 часа матча Гуркач оформил 11 эйсов и два брейка, ошибившись при подаче два раза. В свою очередь, Ван де Зандшульп пять раз подал навылет и реализовал семь брейк-пойнтов, допустив шесть двойных ошибок.
Отметим, что это встреча стала первой официальной между теннисистами.
Во втором раунде Roland Garros Ван де Зандшульп сыграет с испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной, который уверенно переиграл казахстанца Михаила Кукушкина (6:4, 6:4, 6:3).
С победы на Открытом чемпионате Франции стартовал и пятая ракетка мира Стефанос Циципас.
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