Медведев сенсационно проиграл Гуркачу на пути к четвертьфиналу Wimbledon
Гуркач: «Я рад, что выиграл у Медведева и что сделал это на таком особенном корте»
24-летний поляк – о выходе в четвертьфинал Wimbledon
19:56
Хуберт Гуркач / Фото - thenewzealandtimes18-я ракетка мира поляк Хуберт Гуркач прокомментировал сенсационную победу в 1/8 финала Wimbledon над россиянином Даниилом Медведевым (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 3:6).
«Вчера мы с Даниилом боролись на втором корте, а сегодня доигрывали здесь. Это был трудный матч, Медведев – вторая ракетка мира, он серьезный соперник. Я рад, что выиграл и что сделал это на таком особенном корте, как Центральный корт Wimbledon. Это впервые в моей карьере, когда вот так в четвертом сете мой матч был остановлен. Я смог поработать с физиотерапевтом, мы пообщались с тренером и обсудили, что не работало во вчерашнем матче и что я могу улучшить сегодня. Думаю, что сегодня я неплохо поработал. То, что публика меня так поддерживала сегодня, это очень вдохновляет. Я надеюсь, что они будут поддерживать меня и завтра. Я очень люблю играть на таких аренах, когда приходит много людей. Это именно то, что мне нравится в теннисе».
«Я не думаю, что тот факт, что я играл сегодня на Центральном корте – это негативный фактор перед четвертьфиналом с Роджером Федерером. Напротив, мне кажется, что это как раз и поможет мне, потому что я приспособился к условиям под крышей, к условиям на этом корте, увидел, какой здесь отскок, как влияют болельщики. Я думаю, что это полезный опыт. Вы ожидали услышать другой ответ? Что ж, простите тогда (смеется). Перед Уимблдоном я не выиграл ни одного одиночного матча на траве, но я много тренировался, сыграл в паре с Феликсом Оже-Альяссимом, мы были в финале в Галле. Я старался поработать над своей игрой на траве и, думаю, что провел достаточно времени, чтобы подойти подготовленным к Wimbledon».
«Теперь мне нужно продумать тактику, будем говорить об этом с тренером, чтобы я был максимально готов завтрашнему матчу. Федерер – особенный игрок, он вдохновлял меня играть в теннис, поэтому это будет потрясающий матч для меня. Безусловно, я буду выходить на корт и стараться показать свой лучший теннис, дать себе максимальный шанс для победы. Буду ли я нервничать перед матчем? Нет-нет. Мы уже играли в Индиан-Уэллс, там выиграл он, но я набрался опыта. Теперь я постараюсь показать все, что в моих силах».
Напомним, 5 июля их матч из-за дождя прервали при счете 3:4 в четвертом сете и доиграли сегодня на Центральном корте.
В четвертьфинале турнира в Великобритании Гуркач встретится с легендарным швейцарцем Роджером Федерером, который накануне уверенно переиграл Лоренцо Сонего.
Комментарии 0