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И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon

Немца остановил молодой талант Феликс Оже-Алльясим
Теннис Grand Slam
22:01
И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon
Александр Зверев / Фото: tennisnet.com

Шестая ракетка мира Александр Зверев завершил выступление на Wimbledon, уступив в четвертом круге 19-му номеру мирового рейтинга Феликсу Оже-Алльясиму – 4:6, 6:7(6), 6:3, 6:3, 4:6.

Теннисисты провели на корте 4 часа и 7 минут. За это время Зверев выполнил 9 подач навылет, допустил 20 двойных ошибок и выиграл 6 геймов на приеме. Его 20-летний оппонент сделал 17 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

В первом в своей карьере четвертьфинале на турнире Большого шлема Оже-Алльясим сыграет против Маттео Берреттини.

Зверев – очень способный игрок, который неоднократно выигрывал турниры серии Masters, однако в формате пятисетовых матчей у него себя реализовать не получается. Лучший результат 24-летнего теннисиста на Шлемах – финал US Open-2020, однако на том турнире Новак Джокович был дисквалифицирован, а два других представителя «Большой тройки» и вовсе не выступали.

Сергей Остапенко
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Теги

Wimbledon Феликс Оже-Альяссим Александр Зверев

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