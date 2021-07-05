И снова без Шлема – Зверев вылетел в четвертом круге Wimbledon

Немца остановил молодой талант Феликс Оже-Алльясим

Александр Зверев / Фото: tennisnet.com

Шестая ракетка мира Александр Зверев завершил выступление на Wimbledon, уступив в четвертом круге 19-му номеру мирового рейтинга Феликсу Оже-Алльясиму – 4:6, 6:7(6), 6:3, 6:3, 4:6.

Теннисисты провели на корте 4 часа и 7 минут. За это время Зверев выполнил 9 подач навылет, допустил 20 двойных ошибок и выиграл 6 геймов на приеме. Его 20-летний оппонент сделал 17 эйсов, 6 раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 5 брейк-поинтов.

В первом в своей карьере четвертьфинале на турнире Большого шлема Оже-Алльясим сыграет против Маттео Берреттини.

Зверев – очень способный игрок, который неоднократно выигрывал турниры серии Masters, однако в формате пятисетовых матчей у него себя реализовать не получается. Лучший результат 24-летнего теннисиста на Шлемах – финал US Open-2020, однако на том турнире Новак Джокович был дисквалифицирован, а два других представителя «Большой тройки» и вовсе не выступали.