Ястремская прокомментировала новость о попадании допинга в ее организм после секса
И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
Турнир серии «Большого Шлема» состоится с 28 июня по 10 июля
Даяня Ястремская / Фото - eurosportУкраинские теннисистки Элина Свитолина (№6 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA) и Марта Костюк (№81) включены в заявку основного раунда Wimbledon-2021.
Третий турнир серии «Большого Шлема» в сезоне состоится в период с 28 июня по 10 июля.
Напомним, что ныне Ястремская отстранена от соревнований после положительного допинг-теста.
Ранее независимый трибунал ITF отклонил ходатайство украинки на снятие отстранения, вторая апелляция Ястремской в Спортивный арбитражный суд также была отклонена.
Накануне WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг женского Тура.
Комментарии 0