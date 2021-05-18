Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021

Турнир серии «Большого Шлема» состоится с 28 июня по 10 июля

Теннис WTA
18 мая 23:06
И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
Даяня Ястремская / Фото - eurosport
Украинские теннисистки Элина Свитолина (№6 WTA), Даяна Ястремская (№33 WTA) и Марта Костюк (№81) включены в заявку основного раунда Wimbledon-2021.

Третий турнир серии «Большого Шлема» в сезоне состоится в период с 28 июня по 10 июля.

Напомним, что ныне Ястремская отстранена от соревнований после положительного допинг-теста.

Ранее независимый трибунал ITF отклонил ходатайство украинки на снятие отстранения, вторая апелляция Ястремской в Спортивный арбитражный суд также была отклонена.

Накануне WTA опубликовала обновленный мировой рейтинг женского Тура.
Источник: btu.org.ua Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Даяна Ястремская Элина Свитолина Марта Костюк Wimbledon

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Жарко! Свитолина показала шикарные ножки в ну очень коротком платье
Жарко! Свитолина показала шикарные ножки в ну очень коротком платье
Теннис WTA
17 мая 11:57
1
Швентек после триумфа в Риме дебютирует в топ-10 рейтинга WTA. Свитолина сохранила шестую позицию
Швентек после триумфа в Риме дебютирует в топ-10 рейтинга WTA. Свитолина сохранила шестую позицию
Теннис WTA
17 мая 09:48
Поцелуй в клубе и жена на гормонах. Кто еще, кроме Ястремской, объяснял допинг интимными связями
Тема дня
Поцелуй в клубе и жена на гормонах. Кто еще, кроме Ястремской, объяснял допинг интимными связями
Другие
15 мая 15:45
Свитолина не смогла переиграть Швентек в четвертьфинале турнира в Риме
Свитолина не смогла переиграть Швентек в четвертьфинале турнира в Риме
Теннис WTA
15 мая 14:04
Гауфф: «Свитолина или Швентек – в любом случае это будет тяжелый полуфинал»
Гауфф: «Свитолина или Швентек – в любом случае это будет тяжелый полуфинал»
Теннис WTA
15 мая 12:59
Ястремская прокомментировала новость о попадании допинга в ее организм после секса
Ястремская прокомментировала новость о попадании допинга в ее организм после секса
Теннис WTA
15 мая 08:22

Новости: Теннис

И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
И Ястремская в игре? Свитолина и Костюк – в заявке основы на Wimbledon-2021
WTA
18 мая 23:06
Федерер: «Мне будет тяжело набрать хорошую форму к Wimbledon»
Федерер: «Мне будет тяжело набрать хорошую форму к Wimbledon»
ATP
18 мая 21:42
Как же так? Федерер неожиданно проиграл на старте турнира в Женеве
Как же так? Федерер неожиданно проиграл на старте турнира в Женеве
ATP
18 мая 19:31
Серена Уильямс сенсационно проиграла 68-й ракетке мира на турнире в Парме
Серена Уильямс сенсационно проиграла 68-й ракетке мира на турнире в Парме
WTA
18 мая 19:10
Монфис вышел во второй раунд турнира в Лионе
Монфис вышел во второй раунд турнира в Лионе
ATP
18 мая 17:16
Что-то пошло не так. Оже-Альяссим не смог преодолеть стартовый раунд на турнире в Лионе
Что-то пошло не так. Оже-Альяссим не смог преодолеть стартовый раунд на турнире в Лионе
ATP
18 мая 15:56
Сергей Стаховский: «К Roland Garros нужно подойти правильно и постепенно. Там можно заиграть неплохой результат»
Эксклюзив
Сергей Стаховский: «К Roland Garros нужно подойти правильно и постепенно. Там можно заиграть неплохой результат»
ATP
18 мая 13:05
Вавринка не выступит на Roland Garros
Вавринка не выступит на Roland Garros
ATP
18 мая 09:54
Украинский теннисист дисквалифицирован за подделку документов
Украинский теннисист дисквалифицирован за подделку документов
ATP
17 мая 22:30
Все новости

Популярные новости

Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Лопес: «Камбосос – это не Ломаченко»
Бокс Профессиональный бокс
14 мая 08:55
7
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Владимир Кличко – лучший супертяжеловес в истории
Бокс Профессиональный бокс
15 мая 10:57
7
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Тема дня
Жуткий нокаут в шоу Эдди Хирна. Боксер рухнул, как будто из него вытащили батарейку
Бокс Профессиональный бокс
16 мая 13:46
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Отец Хэйни: «Линарес усадил Ломаченко на задницу, он чертовский боец»
Бокс Профессиональный бокс
17 мая 20:50
1
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Три года назад Ломаченко побывал в нокдауне, выиграл третий титул и дал понять, что не сверхчеловек
Бокс Профессиональный бокс
13 мая 12:35
1
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
18 мая 08:21
Все новости

Анонсы

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
WEB
АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Онлайн трансляция
20:00
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
TV
Финал Кубка Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
21:00
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
WEB
TV
Большой вечер бокса Champion Boxing Promotion в Киеве. Видео трансляция на XSPORT
21:40
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Бромвич» – «Вест Хэм». Видео трансляция
22:15
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
WEB
Кубок Франции. Финал. «Монако» – ПСЖ. Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Бернли» – «Ливерпуль». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Германии. «Боруссия» Д – «Байер». Онлайн трансляция
22 мая 16:30
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
WEB
Бой за звание абсолютного чемпиона мира. Хосе Рамирес – Джош Тейлор. Онлайн трансляция
23 мая 05:00
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
WEB
Украина – Бахрейн. Видео трансляция
23 мая 15:00
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
WEB
Крутой бой в весе Ломаченко. Дэвин Хэйни – Хорхе Линарес. Онлайн трансляция
30 мая 05:00
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
WEB
Битва за пояс WBC. Нордин Оубали – Нонито Донэйр. Онлайн трансляция
30 мая 05:00