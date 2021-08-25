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Илья Марченко: «Матчболы отыграл не без везения»

Прямая речь после непростой победы в первом круге квалификации над Тобиасом Камке
Теннис Grand Slam
10:03
Илья Марченко: «Матчболы отыграл не без везения» Интервью

Украинец Илья Марченко (154-й в мире) попал последним номером в посев квалификации US Open-2021, но уже на старте выловил неудобного для себя соперника – немца Тобиаса Камке (247), которому дважды проигрывал. На этот раз успех праздновал Марченко, хотя матч складывался не по его сценарию.

«Корты в комплексе разные и тот, на котором мы играли, оказался достаточно быстрым. Как Камке и предпочитает. Я начал совершенно без ритма, наделал много необязательных ошибок.

Почти ничего не получалось – 3:6. Во втором сете нащупал игру на приеме, но на подаче все оставалось на прежнем печальном уровне. Дважды вел с брейком (3:0, 4:2), но так и не удержал преимущество. При счете 5:6 он подавал на матч. Во время подачи я отходил где-то на метр дальше обычного, но все равно у него появилось три матчбола. Я их отыграл. Где-то с везением. Продолжил в таком же стиле и на тай-брейке, хотя и его начал с проигранного очка на своей подаче. Проиграв «тай», Камке сломался. В третьей партии выглядел намного неувереннее. Кроме мини-всплеска и брейка, когда сократил счет с 1:4 на 2:4, практически не боролся...».

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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