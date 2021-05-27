Илья Марченко: «Напряжение нарастает – к финалу квалификации ставки растут»

Первая ракетка Украины – о победе над Андреем Кузнецовым и как обойтись с Ботиком

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Илья Марченко / фото - Facebook теннисиста

Илья Марченко продолжает свое успешное шествие по квалификационной сетке, обыграв во втором круге крепкого Андрея Кузнецова (448-я ракетка мира). И пусть его нынешнее место в рейтинге не смущает (последствия травмы), именно россиянин считался откровенным фаворитом встречи.

Тем не менее, Марченко сейчас выглядит грозно, даже несмотря на нелюбовь грунту. Очередная волевая победа: 3:6, 6:4, 6:3.

Илья, стратегия на матч была такой: загнать себя в угол и потом с честью из него выйти?

Когда ты находишься в углу, появляется то самое чувство – нечего терять. В такой момент играешь без нервов. Не могу сказать, что я как-то прибавил в последних двух матчах. Просто искал способ победить. Достаточно ясно за счет чего выигрывал розыгрыши я, а за счет чего – он. Андрей удачно подавал в первом сете. На брейкпоинтах вообще без помарок и почти все с первой. Потом перестал, и счет склонился в мою сторону.

Перед финалом давление нарастает или оно сопоставимо с первым кругом?

Конечно, нарастает – ставки повышаются, на кону основа «Ролан Гарроса». Впрочем, я там уже был [четыре раза] и в финалах квала тоже присутствовал. В этом плане мне где-то спокойнее подходить к решающему матчу.

В финале ты снова далеко не фаворит. Специалисты эту роль отдают голландцу Ботику ван де Зандшульпу (154).

Да, он сейчас на ходу. На Australian Open-2021 он получил опыт прохода квалификации и дебютировал в основе Grand Slam. Посмотрим, удастся ли ему повторить свой путь на «Ролан Гаррос».

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua