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Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский»

Первая ракетка Украины – об отказе от Олимпиады и вреде МакДональда
Теннис Grand Slam
08:30
Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский» Эксклюзив
Илья Марченко / Фото - btu.org.ua

Казалось, набравший форму Илья Марченко способен пройти квалификацию на травяном Grand Slam, но жеребьевка оказалась крайне неприятной.

Пройдя первый круг, Марченко споткнулся во втором в матче с опаснейшим американцем Маккензи МакДональдом (2-й сеяный) – 1:6, 6:3, 4:6.

Соперник просто невероятно действовал на приеме. Не ошибался и со второй давил. С первых минут понял, что будет архисложно – для травы неприятный оппонент. Если бы не его средняя подача, то у меня шансов вообще почти бы не было. Впрочем, я цеплялся, как мог и, кажется, он во втором сете немного не ожидал такого сопротивления с моей стороны. Даже при этом, завершить вторую партию мне стоило немалых усилий.

В решающем сете он выглядел заметно сильнее. При 1:5 я почти потерял веру, пока с трибун мне крикнул Сергей Стаховский. Мол, не забывай, про существование камбэков. Он вместе со своим братом Леонардом пришел поболеть. Я привычно играл до конца, и так счет почти сравнялся. При 4:5 я подавал новыми мячами. Он опять выдал сумасшедший гейм на приеме. Смотрел статистику – он на приеме выиграл больше очков, чем я на подаче.

В целом, я остался не доволен только процентом первой подачи. Всего 51%... Данная проблема существует давно. Если раньше я мог списывать на боль в плече, колене или еще где-то, то сейчас я четко понимаю, что надо над ней работать. Если я хочу результатов, данный элемент необходимо улучшать.

Траву я отыграл в общем на высоком уровне. С сеткой на «Уиме», конечно, откровенно не повезло. Нужно набирать рейтинг и хотя бы сеяться в квале, чтобы было легче. В идеале – попадать в основу «Шлема» напрямую. Однако для осуществления идеала предстоит пройти немалый путь.

Сергей Стаховский намекал о возможной wild card для тебя на Олимпиаду. Какие твои ожидания на этот счет?

Wild card, еще и для меня? На Олимпиаде я уже был, медали мне там не светят. Я попросил нашу федерацию меня даже не заявлять. В этот период есть возможность хорошо сыграть в Туре, потому что многие предпочтут отправиться в Японию на Игры. Неплохой шанс воспользоваться ситуацией.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Илья Марченко

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