Илья Марченко: «При 1:5 почти потерял веру, пока с трибун мне не крикнул Стаховский»

Илья Марченко / Фото - btu.org.ua

Казалось, набравший форму Илья Марченко способен пройти квалификацию на травяном Grand Slam, но жеребьевка оказалась крайне неприятной.

Пройдя первый круг, Марченко споткнулся во втором в матче с опаснейшим американцем Маккензи МакДональдом (2-й сеяный) – 1:6, 6:3, 4:6.

В решающем сете он выглядел заметно сильнее. При 1:5 я почти потерял веру, пока с трибун мне крикнул Сергей Стаховский. Мол, не забывай, про существование камбэков. Он вместе со своим братом Леонардом пришел поболеть. Я привычно играл до конца, и так счет почти сравнялся. При 4:5 я подавал новыми мячами. Он опять выдал сумасшедший гейм на приеме. Смотрел статистику – он на приеме выиграл больше очков, чем я на подаче.

В целом, я остался не доволен только процентом первой подачи. Всего 51%... Данная проблема существует давно. Если раньше я мог списывать на боль в плече, колене или еще где-то, то сейчас я четко понимаю, что надо над ней работать. Если я хочу результатов, данный элемент необходимо улучшать.

Траву я отыграл в общем на высоком уровне. С сеткой на «Уиме», конечно, откровенно не повезло. Нужно набирать рейтинг и хотя бы сеяться в квале, чтобы было легче. В идеале – попадать в основу «Шлема» напрямую. Однако для осуществления идеала предстоит пройти немалый путь.