Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»

Украинец рассказал о поражении в финале квалификации и итогах выступления на самом нелюбимом мэйджоре

Эксклюзив

Илья Марченко / фото - Facebook теннисиста

Украинец Илья Марченко в качестве первой ракетки страны дважды праздновал успех в матчах квалификации, не будучи в них фаворитом. В решающем матче за выход в основу Roland Garros Илья также им не числился, но борьбы не получилось: поражение от голландца Ботика ван де Зандшульпа – 1:6, 2:6.

«Соперник вообще не ошибался. У него получалось абсолютно, а у меня сплошное невезение. Доходило до смешного. Когда защищал брейкбол на одном из них мне попала мошка в глаз, на втором – при затянутом небе выглянуло солнце, и мяч попал прям напротив. Трос – постоянно против меня. В итоге, меня просто деклассировали. Давно такого не было. Даже на грунте».

Судя по всему, пока никто не отказался от основы и ни один слот lucky losera пока не открылся. То есть шансы на LL критически низкие – необходим каскад отказов.

Надеяться на «лаки лузера» не стану, поскольку потрачу только время, пока буду ждать. В жеребьевку я не попадаю, и насколько мне известно случаев положительных тестов на КОВИД пока не зафиксировано.

В целом ты впервые почувствовал здесь вкус побед с 2015 года. Стало быть, «РГ» для тебя сложился скорее хорошо, чем нейтрально?

Пусть очков не много заработал, но призовые дадут приятный эффект. Самый большой плюс заключается в том, что для меня грунт в этом сезоне наконец-то закончен.

Дарья Снигур рассказывала, что, приехав в Париж в четверг, ей пришлось оплачивать гостиницу самостоятельно первые двое суток, а турнир уже начал компенсировать подобные расходы только, начиная с субботы. Хотя в прошлом году из-за карантинных мер отель полностью обеспечивался за счет Федерации тенниса Франции.

Я приехал в четверг, поэтому тоже оплачивал первые две ночи самостоятельно.

Сразу минус 450 евро – неплохой прием гостей.

На эту тему можно много говорить, ведь есть немало деталей, которые не встретишь даже челленджерах. Европейские «Шлемы» заметно отличаются в худшую сторону от Австралии и США.

Какие планы до Wimbledon?

Пока нечеткие. Либо квалы АТР, если буду попадать по рейтингу, либо два Ноттингема. Возможен и вариант с одним Ноттингемом, так как я не заявлялся в квалификацию из-за Халле. Если буду играть в Британии, то в Германию уже не смогу поехать. Словом, все прилично усложнилось, но зато никакого грунта (улыбается).

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua