Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»

Украинец рассказал о поражении в финале квалификации и итогах выступления на самом нелюбимом мэйджоре
Теннис Grand Slam
22:06
Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»
Эксклюзив
Илья Марченко / фото - Facebook теннисиста

Украинец Илья Марченко в качестве первой ракетки страны дважды праздновал успех в матчах квалификации, не будучи в них фаворитом. В решающем матче за выход в основу Roland Garros Илья также им не числился, но борьбы не получилось: поражение от голландца Ботика ван де Зандшульпа – 1:6, 2:6.

«Соперник вообще не ошибался. У него получалось абсолютно, а у меня сплошное невезение. Доходило до смешного. Когда защищал брейкбол на одном из них мне попала мошка в глаз, на втором – при затянутом небе выглянуло солнце, и мяч попал прям напротив. Трос – постоянно против меня. В итоге, меня просто деклассировали. Давно такого не было. Даже на грунте».

Судя по всему, пока никто не отказался от основы и ни один слот lucky losera пока не открылся. То есть шансы на LL критически низкие – необходим каскад отказов.

Надеяться на «лаки лузера» не стану, поскольку потрачу только время, пока буду ждать. В жеребьевку я не попадаю, и насколько мне известно случаев положительных тестов на КОВИД пока не зафиксировано.

В целом ты впервые почувствовал здесь вкус побед с 2015 года. Стало быть, «РГ» для тебя сложился скорее хорошо, чем нейтрально?

Пусть очков не много заработал, но призовые дадут приятный эффект. Самый большой плюс заключается в том, что для меня грунт в этом сезоне наконец-то закончен.

Дарья Снигур рассказывала, что, приехав в Париж в четверг, ей пришлось оплачивать гостиницу самостоятельно первые двое суток, а турнир уже начал компенсировать подобные расходы только, начиная с субботы. Хотя в прошлом году из-за карантинных мер отель полностью обеспечивался за счет Федерации тенниса Франции.

Я приехал в четверг, поэтому тоже оплачивал первые две ночи самостоятельно.

Сразу минус 450 евро – неплохой прием гостей.

На эту тему можно много говорить, ведь есть немало деталей, которые не встретишь даже челленджерах. Европейские «Шлемы» заметно отличаются в худшую сторону от Австралии и США.

Какие планы до Wimbledon?

Пока нечеткие. Либо квалы АТР, если буду попадать по рейтингу, либо два Ноттингема. Возможен и вариант с одним Ноттингемом, так как я не заявлялся в квалификацию из-за Халле. Если буду играть в Британии, то в Германию уже не смогу поехать. Словом, все прилично усложнилось, но зато никакого грунта (улыбается).

 Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Илья Марченко Roland Garros

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Теннис

Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»
Эксклюзив Илья Марченко: «Самый большой плюс – грунт для меня закончен»
Grand Slam
22:06
На Roland Garros открыли статую Надаля
На Roland Garros открыли статую Надаля
Grand Slam
21:55
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Костюк провела тренировку накануне старта Roland Garros
Grand Slam
21:12
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Свитолина и Костюк узнали первых соперниц в основной сетки Roland Garros
Grand Slam
18:00
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros
Grand Slam
17:22
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Свитолина с Кербер провели совместную тренировку на Roland Garros
Grand Slam
17:02
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
В основной сетке без украинцев. Марченко проиграл в финале квалификации Roland Garros
Grand Slam
16:31
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Завацкая: «Я намного лучше себя чувствовала и это помогло провести такой физически трудный матч»
Grand Slam
15:30
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
ATP
14:35
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Все новости