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Илья Марченко: «Сетка не из простых, но трава непредсказуема»

Первая ракетка Украины – о стартовой победе над итальянцем Лоренцо Джустино
Теннис Grand Slam
18:48
Илья Марченко: «Сетка не из простых, но трава непредсказуема» Эксклюзив
Илья Марченко / Фото: ukrinform

Илья Марченко (153-й в мире) открыл украинскую часть Wimbledon победой на старте квалификации. Под его натиском пал итальянец Лоренцо Джустино – 7:5, 7:6 (7:2). После матча первая ракетка Украины в беседе с XSPORT.ua коротко резюмировал успешную увертюру турнира.

Поединок получился не самого высокого качества. Корты на уровне квалификации «Уима» достаточно кривые. Их нельзя сравнить не только с Queens Club, но даже с кортами в Ноттингеме. Кроме того, сегодня поднялся сильный ветер. Уровень тенниса не впечатлял, но тем не менее, победа есть победа. Идем дальше.

Судя по всему, квалификационная сетка скрутила тебе мину. Во втором круге предстоит встретиться с победителем пары Маккензи Макдональд (2, США) – Киммер Коппейянс (Бельгия).

Да, сетка не из простых. И все же на травяном покрытии все может произойти.

Ты сейчас находишься в образцовой физической форме. Время в спортзале – любимое дело?

Ну, возможно, не такое любимое. Скорее, необходимое. Я сейчас фитнес-зале провожу больше времени, чем на корте. Только задержусь на корте чуть дольше, начинает что-то болеть (улыбается).

На каком фундаменте физподготовки держится твой травяной отрезок?

Во время грунтовой части после проигрышей я возвращался домой и в тот же день начинал тренироваться.

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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Илья Марченко Wimbledon

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