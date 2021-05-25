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Илья Марченко: «В Туре знают, что, как бы я ни играл, но без борьбы матч не отдам»

Лидер украинского тенниса - о победе над Брейденом Шнуром в квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
15:01
Илья Марченко: «В Туре знают, что, как бы я ни играл, но без борьбы матч не отдам»
Эксклюзив
Илья Марченко / btu.org.ua

Первая ракетка Украины Илья Марченко (161-й в мире) успешно стартовал на десятом, юбилейном для себя Roland Garros. В первом круге в сверхэмоциональном поединке повержен канадец Брейден Шнур (219). Портал XSPORT узнавал подробности матча в экспресс-интервью.

«Изначально задача стояла – принимать и двигать соперника. Играл я, скажем прямо, довольно плохо, ничего не получалось и в итоге он меня двигал. При низком моем уровне еще и условия тяжелые: сильно дул ветер. 

Тем не менее подавая на первый сет, мне удалось брейкануть. На тай-брейке сыграл невыразительно, допустил двойную в самый неподходящий момент. Второй сет прошел по идентичному сценарию. На этот раз он подавал уже не только на сет, но и на матч. Однако я чувствовал, что шанс у меня будет. И он случился – за пару минут я забрал второй сет, находясь в розыгрыше от поражения. 

В третьем снова он сделал ранний брейк, а моя игра оставалась на том же низковатом уровне. В итоге сказался опыт. Психологически я оказался устойчивее – вот и все».

Ты одержал первую победу на парижских кортах с 2015 года, когда в квалификации поочередно обыграл Амира Вайнтрауба, земляка Дениса Молчанова и Евгения Донского. За шесть лет ощущения от победы на грунтовом мэйджоре остались теми же или вкус намного слаще?

Как и тогда, так и сейчас мне повезло с сеткой. Шнур – не любит грунт, как и я. И все же сейчас больше радости, ведь я ушел с матчбола.

Кстати, в какой момент ты понял, что Шнур порвется?

А я этого и не понял вовсе. Просто боролся до конца. Как обычно. Если ты не сдаешься, то есть шанс, что сдастся соперник. Думаю, сейчас все в Туре знают, что, как бы я ни играл, но без борьбы матч не отдам. Подобный имидж иногда приносит дивиденды (улыбается).

Матч длился больше трех часов и завершился в 21.15. Допускал, что он может затянуться еще дольше и как тебе играется при искусственном освещении?

Поскольку свет хороший, я готов был играть столько, сколько потребуется. Длительные матчи – мой конек. Я в шутку говорю, если поединок длится меньше 2,5 часов, то он не засчитывается мне в Activity на сайте АТР.  

В следующем раунде тебя ждет Андрей Кузнецов. Чем его нужно брать?

Андрей хорошо себя чувствует на грунте. Плюс он совершенно меня не боится: дважды обыгрывал и знает, что я терпеть не могу это покрытие. Единственный плюс – он играет плоско, что мне подходит. Слабая его сторона, пожалуй, движение из-за его врожденной травмы. 

Напомни, о какой травме идет речь?

Точный диагноз не назову, но связано с тазом. Говорили, что подобное не совместимо с профессиональным спортом. Тем не менее Андрей доказал обратное.


Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

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