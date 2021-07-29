Исторический матч для украинского тенниса. Полуфинал ОИ-2020 Свитолина – Вондроушова онлайн трансляция

Шестая ракетка мира против финалистки Roland Garros-2019 у нас на сайте

Фото: Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой в полуфинале Олимпийских игр-2020 в Токио.

Впервые украинская теннисистка сыграет в полуфинале ОИ в одиночном разряде. В случае победы, Свитолина сможет превзойти достижение сестер Бондаренко, которые были в полуфинале Пекина-2008 в паре, но медаль не выиграли.

Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на нашем сайте в этой новости. Начало – в четверг, не ранее 12:00.