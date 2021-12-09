ITF: «Шуай Пэн выдвинула очень серьезные обвинения, которые должны быть расследованы»
ITF не намерена проводить турниры в Китае в следующем году
Международная федерация тенниса сообщила о своем решении игрокам
Шуай Пэн / Фото - edition.cnn.comITF (Международная федерация тенниса) дала понять теннисистам, что в следующем году не будет проводить турниры в Китае.
Теннисный инсайдер Мерт Эртунга, опубликовавший эту информацию в Twitter, отметил, что это связано с делом Шуай Пэн.
Ранее на этой неделе президент ITF Дэвид Хэггерти, высказываясь относительно ситуации с Шуай Пэн, сказал, что федерация не хочет «наказывать миллиард человек», поэтому пока продолжит проводить в стране юниорские и взрослые турниры.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса турниров ITF в Китае не было с начала 2020 года.
Накануне WTA отказалась от проведения каких-либо турниров на территории Китая и Гонконга.
Комментарии 0