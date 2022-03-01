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ITF отстраняет федерации тенниса России и Беларуси

Организация ввела санкции по отношению к РФ
Теннис
21:10
ITF отстраняет федерации тенниса России и Беларуси
Фото: itftennis.com

Международная федерация тенниса выступила с официальным заявлением.

«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает вторжение России в Украину и содействие ему со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах, Правление ITF сегодня объявило о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси (ФТБ) в ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления

ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность с народом Украины».

Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.

Рене Тер Велде
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