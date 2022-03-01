«Под нейтральным флагом». Свитолина сыграет с Потаповой в Монтеррее
ITF отстраняет федерации тенниса России и Беларуси
Организация ввела санкции по отношению к РФ
21:10
Фото: itftennis.com
Международная федерация тенниса выступила с официальным заявлением.
«Международная федерация тенниса (ITF) осуждает вторжение России в Украину и содействие ему со стороны Беларуси. В дополнение к отмене всех мероприятий ITF в этих странах, Правление ITF сегодня объявило о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Федерации тенниса Беларуси (ФТБ) в ITF и участия в международных командных соревнованиях ITF до дальнейшего уведомления
ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность с народом Украины».
Элина Свитолина сообщила, что не будет играть с представительницами Беларуси и России.