Беккер: «Джокович готов последнюю рубашку отдать незнакомому человеку»
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Тренер первой ракетки мира – о сотрудничестве с сербом
Горан Иванишевич / фото - ESPN
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о взаимоотношениях с сербом. Цитирует специалиста портал BBC.
«Помню, как мы провели на корте сет, а Новак начал кормить меня шоколадом. Он думал, что я устал и остался без сил. Это особенный человек.
Он всегда может вас чему-то научить. А вот его умениям не научиться, их не купить. Он всегда был лучше меня, и я это понимал».
Напомним, Борис Беккер также положительно высказался в адрес Джоковича.
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