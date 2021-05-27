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Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»

Тренер первой ракетки мира – о сотрудничестве с сербом
Теннис ATP
14:35
Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»
Горан Иванишевич / фото - ESPN

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о взаимоотношениях с сербом. Цитирует специалиста портал BBC.

«Помню, как мы провели на корте сет, а Новак начал кормить меня шоколадом. Он думал, что я устал и остался без сил. Это особенный человек.

Он всегда может вас чему-то научить. А вот его умениям не научиться, их не купить. Он всегда был лучше меня, и я это понимал».

Напомним, Борис Беккер также положительно высказался в адрес Джоковича.

 

Источник: gotennis.ru Михаил Рыбак
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Теги

Новак Джокович Горан Иванишевич

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