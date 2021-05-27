Иванишевич: «Джокович всегда был лучше меня»

Горан Иванишевич / фото - ESPN

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, рассказал о взаимоотношениях с сербом. Цитирует специалиста портал BBC.

Он всегда может вас чему-то научить. А вот его умениям не научиться, их не купить. Он всегда был лучше меня, и я это понимал».