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Иванишевич: «Надаль – фаворит Roland Garros, но есть один игрок, который бросит ему вызов»

Тренер Джоковича рассчитывает на борьбу
Теннис Grand Slam
08:20
Иванишевич: «Надаль – фаворит Roland Garros, но есть один игрок, который бросит ему вызов»
Новак Джокович и Горан Иванишевич / фото - АТР

Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича высказался в интервью французскому порталу L`Equipe о грядущем Roland Garros. Наставник рассчитывает, что серб сможет составить достойную оппозицию «Королю Грунта» и обладателю 19 Шлемов Рафаэлю Надалю.

  «Главный претендент на победу - Рафаэль Надаль. Есть всего один игрок, который может бросить ему вызов – я говорю о Новаке».

В финале квалификации Открытого чемпионата Франции сыграет 1 украинец.

Антон Кривенко
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Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль Горан Иванишевич

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