Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
Иванишевич: «Надаль – фаворит Roland Garros, но есть один игрок, который бросит ему вызов»
Тренер Джоковича рассчитывает на борьбу
08:20
Новак Джокович и Горан Иванишевич / фото - АТР
Тренер первой ракетки мира Новака Джоковича высказался в интервью французскому порталу L`Equipe о грядущем Roland Garros. Наставник рассчитывает, что серб сможет составить достойную оппозицию «Королю Грунта» и обладателю 19 Шлемов Рафаэлю Надалю.
«Главный претендент на победу - Рафаэль Надаль. Есть всего один игрок, который может бросить ему вызов – я говорю о Новаке».
В финале квалификации Открытого чемпионата Франции сыграет 1 украинец.
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