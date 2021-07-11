Иванишевич – после победы Джоковича на Wimbledon: «Вопрос, кто величайший, закрыт»

Горан Иванишевич / Фото: Tennis Majors

Чемпион Wimbledon-2001, а ныне один из тренеров первой ракетки мира Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал завоевание сербом 20-го турнира серии Большого шлема:

Но в то же время это интересно. Он пишет историю. Это невероятно. После Roland Garros он приехал сюда очень уверенным в себе и в целом играл хорошо. Но он выиграл даже те матчи, в которых играл неважно. Поэтому он такой великий чемпион.

Этот титул очень важен, было очень важно его выиграть и сравняться [с Федерером и Надалем]. Теперь на US Open он впервые поедет действующим чемпионом трех Шлемов сезона с шансом на календарный Шлем. Это невероятно – он может стать первым после Рода Лэйвера.

Для меня вопрос, кто величайший игрок всех времен, уже давно закрыт. Обсуждать можно, только кому кто больше нравится. Эти трое выиграли 60 Шлемов, это нереально. Кому кто из них больше нравится. Лично для меня, еще до того, как вошел в его команду, лучшим всегда был Новак. Только он может выиграть все Шлемы в одном сезоне. Если он это сделает, дальше говорить будет не о чем.

Но Надаль еще поборется. Приедет на Roland Garros в следующем году, будет бороться. Но для меня Новак уже величайший. В моем сознании это не дискуссионный вопрос.

Не знаю, сколько еще он выиграет. С ним никогда не знаешь. Он всегда прибавляет, постоянно. Он невероятный боец, каждый день в чем-то прибавляет. Даже без своего лучшего тенниса он побеждает. А с ним обыграть его просто невозможно.

Не знаю, доберется ли Новак до 30, потому что до этого далеко. Но, скажем, пять-семь лет назад мы говорили только о Федерере, а сейчас их таких трое. Я убежден, что на US Open Новак соберет календарный Шлем, и все дебаты закончатся».