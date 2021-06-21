Из-за дождя в Великобритании отменяют матчи украинских теннисистов

Поединки Костюк, Свитолиной и Марченко сегодня не состоятся

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Из-за непогоды на корты турнира в Истборне сегодня не выйдут Марта Костюк (одиночный матч и пара) и Элина Свитолина (пара).

Также не сможет стартовать в квалификации Wimbledon Илья Марченко (отменены все поединки четвертого запуска в Рохэмптоне). Матч Сергея Стаховского остается в расписании понедельника.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернула себе звание пятой ракетки мира.