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Из-за дождя в Великобритании отменяют матчи украинских теннисистов

Поединки Костюк, Свитолиной и Марченко сегодня не состоятся
Теннис
16:50
Из-за дождя в Великобритании отменяют матчи украинских теннисистов
Фото: Getty Images

Из-за непогоды на корты турнира в Истборне сегодня не выйдут Марта Костюк (одиночный матч и пара) и Элина Свитолина (пара).

Также не сможет стартовать в квалификации Wimbledon Илья Марченко (отменены все поединки четвертого запуска в Рохэмптоне). Матч Сергея Стаховского остается в расписании понедельника.

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина вернула себе звание пятой ракетки мира.

Рене Тер Велде
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Теги

Илья Марченко Элина Свитолина Марта Костюк Сергей Стаховский

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