Из-за неудачи на Wimbledon Свитолина рискует покинуть топ-10

Украина не сумела защитить полуфинал 2019 года

Элина Свитолина / Фото: The Bulletin Hub

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сенсационно проиграла во втором круге Wimbledon. Таким образом, 26-летняя теннисистка не сумела защитить полуфинал на прошлом британском Шлеме.

Из-за этого Свитолина рискует выпасть из первой десятки мирового рейтинга. Да, по итогам Wimbledon этого не случится, однако ряд неудачных выступлений на хардовых турнирах перед US Open и Элина впервые с 2017 года окажется за пределами топ-10.

В настоящее время Свитолина – шестая ракетка мира. Вылет во втором круге Wimbledon стоил ей 710 очков в одиночном рейтинге. Да и в целом, пока в этом сезоне украинка показывает едва ли не свои худшие результаты за последние пять лет. На двух других Шлемах Свитолина вылетала в четвертом (Australian Open) и третьем раундах (Roland Garros).

Напомним, свое последнее поражения украинка объяснила не лучшим моральным состоянием.