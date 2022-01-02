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Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне

Три теннисистки начнут соревнования с квалификации
Теннис WTA
11:28
Известно, с кем сыграют украинки на турнирах в Мельбурне

В Мельбурне, Австралия, с 4 по 9 января будут проходить два параллельных турнира серии WTA 250.

На соревнованиях Melbourne Summer Set 1 сыграет одна представительница Украины – Даяна Ястремская. Он свой путь начнет с первого раунда квалификации, матчем против Лесли Паттинама Керкхове из Нидерландов.

На турнире Melbourne Summer Set 2 выступят сразу четыре украинки. Марта Костюк и Ангелина Калинина попали в основную сетку, где первой соперницей Костюк станет одна из победительниц квалификации, Калининой же предстоит встретиться с шестой сеянной Кларой Таусон из Дании.

В квалификации этого турнира Леся Цуренко сыграет с местной обладательницей wild card Тиной Надин Смит, а Дарья Снигур – британкой Гарриет Дарт.

Сергей Остапенко
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Теги

Марта Костюк Ангелина Калинина Даяна Ястремская Леся Цуренко Дарья Снигур

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