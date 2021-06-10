Джокович в продолжительном матче обыграл Беррреттини на Roland Garros
Известны все полуфинальные пары Roland Garros
Лучший игрок мира и топ-1 на грунте встретятся уже на этой стадии
07:46
Фото: magazine.luxus-plus.com
По итогам четвертьфинальных матчей Roland Garros определились все полуфинальные пары у мужчин и женщин.
Мужчины:
Новак Джокович (ATP, 1) – Рафаэль Надаль (ATP, 3)
Александр Зверев (ATP, 6) – Стефанос Циципас (ATP, 5)
Полуфинальные матчи у мужчин пройдут 11 июня.
Женщины:
Барбара Крейчикова (WTA, 33) – Мария Саккари (WTA, 18)
Анастасия Павлюченкова (WTA, 32) – Тамара Зиданшек (WTA, 85)
Полуфинальные матчи у женщин пройдут 10 июня.
Напомним, во второй раз в истории все четыре полуфиналистки турнира серии Grand Slam дебютируют на этой стадии.
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