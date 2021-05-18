Федерер: «Надаль и Джокович сейчас в одной категории, а я – в другой. Я бы не хотел сразу с ними бороться»
Как же так? Федерер неожиданно проиграл на старте турнира в Женеве
Легендарный швейцарец не смог пройти 75-ю ракетку мира
Роджер Федерер / Фото - tennismajors.comЛегендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий 8-ю строчку рейтинга WTA, Роджер Федерер, сенсационно проиграл испанцу Пабло Андухару со счетом 4:6, 6:4, 4:6 во втором раунде турнира в Женеве (Швейцария).
За чуть менее 2 часа матча 39-летний Федерер оформил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 75-ракетка мира Андухар шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
В четвертьфинале турнира Gonet Geneva Open Андухар сыграет с венгром Мартоном Фучовичем или швейцарцем Домиником Штрикером.
А тем временем Гаэль Монфис уверенно вышел во второй раунд турнира в Лионе.
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