Как же так? Федерер неожиданно проиграл на старте турнира в Женеве

Легендарный швейцарец не смог пройти 75-ю ракетку мира



Роджер Федерер / Фото - tennismajors.com

Легендарный швейцарский теннисист, ныне занимающий 8-ю строчку рейтинга WTA,, сенсационно проиграл испанцусо счетом 4:6, 6:4, 4:6 во втором раунде турнира в Женеве (Швейцария).За чуть менее 2 часа матча 39-летний Федерер оформил три эйса, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта. В свою очередь, 75-ракетка мира Андухар шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка.Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.В четвертьфинале турнира Gonet Geneva Open Андухар сыграет с венгромили швейцарцемА тем временем