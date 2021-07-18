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Калинина и Козлова выступят в основной сетке турнира в Польше

К ним также может присоединится Бондаренко
Теннис WTA
11:28
Калинина и Козлова выступят в основной сетке турнира в Польше
Ангелина Калинина / Фото: Hungarian Grand Prix

Ангелина Калинина (WTA, 95) и Катерина Козлова (WTA, 154) сыграют в основной сетке турнира серии WTA250 в Гдыне, Польша.

Калинина получила восьмой номер посева и ожидают соперницу из квалификации. Козлова на старте встретится с обладательницей wild card Кэти Волынец (WTA, 183) из США. Отметим, что теннисистки также выступали на турнире в Будапеште, Венгрия. Козлова в четвертьфинале уступила Юлии Путинцевой (WTA, 42), которая встретится в финале соревнования с Ангелиной.

Напомним, что также к Калининой и Козловой может присоединится и Катерина Бондаренко (WTA, 214), которая вышла в финал квалификации.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Ангелина Калинина Катерина Козлова Катерина Бондаренко

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