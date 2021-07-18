Калинина без шансов уступила в своем дебютном финале на уровне WTA
Калинина: «Мне не помешала усталость, просто соперница сыграла здорово»
Украинская теннисистка – о поражении в дебютном финале на уровне WTA
Ангелина Калиниа
Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой в дебютном для себя финале турнира WTA-250:
«В первую очередь я хочу поздравить Юлию. Это была отличная неделя. Также хочу поблагодарить всех организаторов, которые в такое трудное время проводят турнир. Мы это ценим. Спасибо болбоям, сотрудникам турнира за то, что делаете наше пребывание тут комфортным.
Я довольна этой неделей, но, к сожалению, сегодня я не показала свой лучший теннис. Спасибо зрителям, что пришли поболеть, я надеюсь, что приеду сюда и в следующем году. Помешала ли мне сегодня усталость, так как я играла третью неделю подряд? Нет, я думаю, что дело в том, что Юлия сыграла просто здорово. Я старалась показать лучшее, что могла, но сегодня был не мой день».
С новой недели Калинина обновит личный рекорд в рейтинге, став 81-й ракеткой мира.
Следующим турниром украинки станут соревнования в Польше.
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