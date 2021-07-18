Калинина: «Мне не помешала усталость, просто соперница сыграла здорово»

Ангелина Калиниа

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала поражение от Юлии Путинцевой в дебютном для себя финале турнира WTA-250:

Я довольна этой неделей, но, к сожалению, сегодня я не показала свой лучший теннис. Спасибо зрителям, что пришли поболеть, я надеюсь, что приеду сюда и в следующем году. Помешала ли мне сегодня усталость, так как я играла третью неделю подряд? Нет, я думаю, что дело в том, что Юлия сыграла просто здорово. Я старалась показать лучшее, что могла, но сегодня был не мой день».