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19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Снялся
нет важных матчей

Калинина на отказе соперницы из топ-50 вышла в свой первый финал WTA в карьере

Украинка вела в счете по ходу встречи
Теннис WTA
21:10
Калинина на отказе соперницы из топ-50 вышла в свой первый финал WTA в карьере
Ангелина Калинина / фото - БТУ

24-летняя Ангелина Калинина вышла в свой первый финал турнира серии WTA 250 в Будапеште, Венгрия, выиграв 14-й матч кряду. Украинская теннисистка обыграла соперницу из США Даниэль Коллинз (номер 49 в рейтинге WTA) в первом сете со счетом 7:6, во втором американка снялась с матча, проигрывая 1:4.

Матч продлился 1 час и 42 минуты. Обе соперницы оформили по 2 эйса, украинка допустила н 1 двойную ошибку больше: 3 против 2.

По итогам этой недели Ангелина точно установит новый рекорд в рейтинге WTA и поднимется на 81-е место.

В финале Калининой будет противостоять первая сеянная соревнований Юлия Путинцева из Казахстана. Теннисистки ранее на корте не встречались.

Напомним, ранее Катерина Бондаренко вышла в финал квалификации турнира в Польше.

Антон Кривенко
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Теги

Ангелина Калинина Даниэль Коллинз Юлия Путинцева

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