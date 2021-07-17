Калинина на отказе соперницы из топ-50 вышла в свой первый финал WTA в карьере

Украинка вела в счете по ходу встречи

Ангелина Калинина / фото - БТУ

24-летняя Ангелина Калинина вышла в свой первый финал турнира серии WTA 250 в Будапеште, Венгрия, выиграв 14-й матч кряду. Украинская теннисистка обыграла соперницу из США Даниэль Коллинз (номер 49 в рейтинге WTA) в первом сете со счетом 7:6, во втором американка снялась с матча, проигрывая 1:4.

Матч продлился 1 час и 42 минуты. Обе соперницы оформили по 2 эйса, украинка допустила н 1 двойную ошибку больше: 3 против 2.

По итогам этой недели Ангелина точно установит новый рекорд в рейтинге WTA и поднимется на 81-е место.

В финале Калининой будет противостоять первая сеянная соревнований Юлия Путинцева из Казахстана. Теннисистки ранее на корте не встречались.

Напомним, ранее Катерина Бондаренко вышла в финал квалификации турнира в Польше.