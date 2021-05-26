Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Калинина: «На важных мячах я сыграла активно и смогла закончить матч в двух сетах»

Украинка – о своей победе во втором круге квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
21:08
Калинина: «На важных мячах я сыграла активно и смогла закончить матч в двух сетах»
Ангелина Калинина / фото - БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над Луиз Буасон во втором круге квалификации Roland Garros.

О сопернице Лоис Буассон.

«Я ее не знала, но если теннисистке дают wild card, значит она точно умеет играть. Во-вторых, она играет действительно хорошо, это не ее позиция в рейтинге (WTA 914), возможно, у нее какие-то травмы, потому что играет она неплохо. Особенно меня очень удивил агрессивный удар справа, у нее реально классное вращение».

О своей игре в сегодняшнем матче.

«Сегодня я отыграла неровно. Но, естественно, я довольна результатом, что закончила матч в двух сетах, потому что мы могли еще долго играть. Была борьба, но все-таки у меня получилось дожать, на важных мячах именно я сыграла активно, поэтому я и сумела закончить матч в двух сетах. Раньше на этом этапе турнира я встречалась то с Крейчиковой, то с Лепченко. Я боролась, но они были на тот момент лучше. Я могла играть с любой из них в первом круге основной сетки. Сегодня я выиграла и все».

О подготовке к Roland Garros.

«Готовилась я в Киеве, дома, ничего такого особенного не делала. Не играла, потому что надо было поправить здоровье. С 1 апреля у меня было 14-15 матчей, нужно было остановиться. Это же грунт, энергозатратные матчи по 2,5 часа. Было реально тяжело и я уже почувствовала нелады с мышцами, со спиной. Чувствовала, что это уже предел. Возможно, я могла еще сыграть, но все посчитали, что надо не то что отдохнуть, а именно позаниматься здоровьем».

Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ангелина Калинина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
14:58
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Калинина победила россиянку и прошла во второй круг квалификации Roland Garros
Теннис Roland Garros
25 мая 09:16
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Определились соперники украинцев в квалификации Roland Garros
Теннис Grand Slam
23 мая 20:49
Калинина: «Турнир в Загребе – отличная подготовка к Roland Garros»
Калинина: «Турнир в Загребе – отличная подготовка к Roland Garros»
Теннис WTA
4 мая 08:14
Калинина выиграла второй турнир подряд, разгромив соперницу из России в финале
Калинина выиграла второй турнир подряд, разгромив соперницу из России в финале
Теннис WTA
2 мая 13:02
Калинина без проблем вышла в финал турнира ITF в Загребе
Калинина без проблем вышла в финал турнира ITF в Загребе
Теннис WTA
1 мая 14:33

Новости: Теннис

Завацкая пробилась в финал квалификации Roland Garros
Завацкая пробилась в финал квалификации Roland Garros
Grand Slam
21:28
Калинина: «На важных мячах я сыграла активно и смогла закончить матч в двух сетах»
Калинина: «На важных мячах я сыграла активно и смогла закончить матч в двух сетах»
Grand Slam
21:08
Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros
Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros
Grand Slam
20:35
Стаховский проиграл в квалификации Roland Garros
Стаховский проиграл в квалификации Roland Garros
Grand Slam
16:34
Марченко пробился в финал квалификации Roland Garros
Марченко пробился в финал квалификации Roland Garros
Grand Slam
16:11
Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Grand Slam
14:58
Завацкая: «У меня непростой период, но он помогает мне найти новый, более креативный теннис»
Завацкая: «У меня непростой период, но он помогает мне найти новый, более креативный теннис»
Roland Garros
12:20
Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах
Осака стала первой женщиной, заработавшей 50 миллионов долларов на спонсорских контрактах
WTA
10:57
Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
Бэкхенд Джоковича, скорость Монфиса и подача Карловича. Надаль составил портрет идеального теннисиста
ATP
10:20
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Если Ломаченко второй раз проиграет Лопесу, то с ним будет покончено»
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 10:35
1
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
3
Все новости