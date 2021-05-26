Калинина пробилась в финал квалификации Roland Garros
Калинина: «На важных мячах я сыграла активно и смогла закончить матч в двух сетах»
Украинка – о своей победе во втором круге квалификации Roland Garros
21:08
Ангелина Калинина / фото - БТУ
Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала свою победу над Луиз Буасон во втором круге квалификации Roland Garros.
О сопернице Лоис Буассон.
«Я ее не знала, но если теннисистке дают wild card, значит она точно умеет играть. Во-вторых, она играет действительно хорошо, это не ее позиция в рейтинге (WTA 914), возможно, у нее какие-то травмы, потому что играет она неплохо. Особенно меня очень удивил агрессивный удар справа, у нее реально классное вращение».
О своей игре в сегодняшнем матче.
«Сегодня я отыграла неровно. Но, естественно, я довольна результатом, что закончила матч в двух сетах, потому что мы могли еще долго играть. Была борьба, но все-таки у меня получилось дожать, на важных мячах именно я сыграла активно, поэтому я и сумела закончить матч в двух сетах. Раньше на этом этапе турнира я встречалась то с Крейчиковой, то с Лепченко. Я боролась, но они были на тот момент лучше. Я могла играть с любой из них в первом круге основной сетки. Сегодня я выиграла и все».
О подготовке к Roland Garros.
«Готовилась я в Киеве, дома, ничего такого особенного не делала. Не играла, потому что надо было поправить здоровье. С 1 апреля у меня было 14-15 матчей, нужно было остановиться. Это же грунт, энергозатратные матчи по 2,5 часа. Было реально тяжело и я уже почувствовала нелады с мышцами, со спиной. Чувствовала, что это уже предел. Возможно, я могла еще сыграть, но все посчитали, что надо не то что отдохнуть, а именно позаниматься здоровьем».
Украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча второго раунда квалификации Roland Garros.
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