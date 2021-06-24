Калинина обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Wimbledon

Украинка отыгралась с 0:1 по сетам

Ангелина Калинина / Фото: Rowland Charles Goodman

Ангелина Калинина (WTA, 125) во втором круге квалификации Wimbledon обыграла Анастасию Гасанову (WTA, 170) 3:6, 6:1, 6:2.



Теннисистки провели на корте почти два часа. Украинка записала в свой актив два эйса и семь реализованных брейк-поинтов из девяти, при этом четырежды ошибившись при подаче. Россиянка выиграла четыре гейма на подаче соперницы и допустила восемь «двойных». Это была первая очная встреча спортсменок.

В финале квалификации травяного Шлема Калинина сыграет с еще одной представительницей России Виталией Дьяченко (WTA, 150).

Напомним, что Леся Цуренко также сыграет в матче за место в основной сетке Wimbledon.