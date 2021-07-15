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Калинина обыграла третью сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Ангелина увеличила победную серию до 12-и матчей
Теннис WTA
14:19
Калинина обыграла третью сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште
Ангелина Калинина / Фото: AFP

Ангелина Калинина (WTA, 95) на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Будапеште, Венгрия, обыграла третью сеянную соревнования Бернарду Перу (WTA, 74) 7:5, 6:3.

За 1 час 40 минут украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из 12 при 5 ошибках на подаче. Американка сумела ответить 2-я эйсами и 3-я брейками, допустив 4 «двойных». Это была первая победа Ангелины в личных встречах – 1:1. Отметим, что Калинина выиграла уже 12-й матч кряду.

За путевку в полуфинал Ангелина сыграет с победительницей встречи Александра СасновичПанна Удварди.

Напомним, что на старте турнира Калинина в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую.

Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина

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