Калинина обыграла третью сеянную и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Ангелина увеличила победную серию до 12-и матчей

Ангелина Калинина / Фото: AFP

Ангелина Калинина (WTA, 95) на пути в четвертьфинал турнира серии WTA250 в Будапеште, Венгрия, обыграла третью сеянную соревнования Бернарду Перу (WTA, 74) 7:5, 6:3.



За 1 час 40 минут украинка дважды подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из 12 при 5 ошибках на подаче. Американка сумела ответить 2-я эйсами и 3-я брейками, допустив 4 «двойных». Это была первая победа Ангелины в личных встречах – 1:1. Отметим, что Калинина выиграла уже 12-й матч кряду.

За путевку в полуфинал Ангелина сыграет с победительницей встречи Александра Саснович – Панна Удварди.

Напомним, что на старте турнира Калинина в двух сетах обыграла россиянку Анну Калинскую.