Калинина обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Wimbledon
Калинина оступилась за шаг от основной сетки Wimbledon
Украинка в двух сетах уступила россиянке Дьяченко
16:00
Ангелина Калинина / фото - БТУ
24-летняя Ангелина Калинина проиграла Виталии Дьяченко в финале квалификации Wimbledon. В третьем матче отборочного турнира украинка уступила со счетом 4:6, 3:6.
Россиянка за 1 час и 46 минут противостояния подала навылет 2 раза, Калинина не оформила ни одного эйса. Обе соперницы допустили по 7 двойных ошибок.
Напомним, что успешно пройти квалификацию травяного Шлема среди представительниц Украины удалось лишь Лесе Цуренко.
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