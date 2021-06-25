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Калинина оступилась за шаг от основной сетки Wimbledon

Украинка в двух сетах уступила россиянке Дьяченко
Теннис Grand Slam
16:00
Калинина оступилась за шаг от основной сетки Wimbledon
Ангелина Калинина / фото - БТУ

24-летняя Ангелина Калинина проиграла Виталии Дьяченко в финале квалификации Wimbledon. В третьем матче отборочного турнира украинка уступила со счетом 4:6, 3:6.

Россиянка за 1 час и 46 минут противостояния подала навылет 2 раза, Калинина не оформила ни одного эйса. Обе соперницы допустили по 7 двойных ошибок.

Напомним, что успешно пройти квалификацию травяного Шлема среди представительниц Украины удалось лишь Лесе Цуренко.

Антон Кривенко
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Ангелина Калинина

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