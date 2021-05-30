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Калинина: «Победа над Кербер – лучший результат в моей карьере»

Ангелина прокомментировала свою первую победу во основной сетке Roland Garros
Теннис Grand Slam
20:01
Калинина: «Победа над Кербер – лучший результат в моей карьере»
Интервью
Ангелина Калинина / Фото: AP Photo

Ангелина Калинина сотворила сенсацию, обыграв Анжелик Кербер (27-я строчка рейтинга WTA) в первом раунде Roland Garros.

Украинка прокомментировала результат встречи, а также поговорила о предстоящей встрече с американкой Даниэль Коллинс:

Я очень счастлива, что выиграла сегодня. Это только во второй раз, когда я пробилась во второй круг на турнире Большого Шлема. Определенно, это был хороший матч. Все сложилось, работало и вот пришел такой результат. Самый ли лучший это матч в моей карьере – с этой стороны я его не оцениваю. А вот результат точно самый лучший. После жеребьевки первая мысль была такая, что мы работаем. Все квалифайеры выходили на топовых игроков, так чир было ожидаемо, что я получу высокорейтинговую соперницу.

То, что не удалось сохранить такой большой отрыв (лидировала 5-0 во втором сете), так я же, во-первых, не могу выигрывать все мячи. Ведь было много геймов, в которых счет было по 30, «ровно», и они сложились в мою пользу. И выигрывать все мячи было тоже тяжело, я уставала. Да и Кербер, игрок топового уровня, играет стабильно, все возвращает назад, поэтому было очень трудно. Я очень благодарна зрителям за поддержку. Французы сильно подбадривали, когда я выигрывала розыгрыш, на моей стороне они прямо ревели.

Что касается условий, то корт был очень быстрым. Днем было довольно тепло, даже жарко, а перед вторым сетом площадку даже не поливали. Сегодня мне точно было комфортнее в таких условиях, потому что если играть с Кербер в «песочнице», то я не знаю, как можно у неё выиграть.

По поводу следующей соперницы, Даниэль Коллинс, скажу, что мы уже дважды встречались (2-0). Она всегда играет в своем стиле, максимально агрессивном, от которого она вообще не отходит. Это будет тяжелый и интересный матч, надо будет выдержать давление, ведь она активный и мощный игрок.

Слежу ли я сейчас за своим рейтингом (сейчас Калинина 139-я в мировом рейтинге)? Раньше я сильно зацикливалась по этому поводу. В 2018 году, когда я была 107-й, я думала, мол, мне нужно еще 7 строчек, чтобы подняться в топ-100 и проходить в основу. И я просто сходила с ума из-за этого. Последние 2-3 года я вообще не смотрю, на каком я месте. Я знаю, что если выиграю турнир, то поднимусь выше. Самое главное – это качественная работа, которую ты должна показывать каждый день на тренировках, в матчах, на 25-тысячниках, на Шлемах, нет разницы где. Мне не нужно это дополнительное давление, ведь когда ты выходишь на матч, то думаешь о том, как нужно играть, а не о своем рейтинге.

Напомним, что Кербер отметила хорошую игру Калининой.

Источник: btu.org.ua Олег Шумейко-младший
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Ангелина Калинина Анжелик Кербер

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