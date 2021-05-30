Калинина: «Победа над Кербер – лучший результат в моей карьере»

Ангелина Калинина / Фото: AP Photo

Ангелина Калинина сотворила сенсацию, обыграв Анжелик Кербер (27-я строчка рейтинга WTA) в первом раунде Roland Garros.



Украинка прокомментировала результат встречи, а также поговорила о предстоящей встрече с американкой Даниэль Коллинс:

Что касается условий, то корт был очень быстрым. Днем было довольно тепло, даже жарко, а перед вторым сетом площадку даже не поливали. Сегодня мне точно было комфортнее в таких условиях, потому что если играть с Кербер в «песочнице», то я не знаю, как можно у неё выиграть.



По поводу следующей соперницы, Даниэль Коллинс, скажу, что мы уже дважды встречались (2-0). Она всегда играет в своем стиле, максимально агрессивном, от которого она вообще не отходит. Это будет тяжелый и интересный матч, надо будет выдержать давление, ведь она активный и мощный игрок.



Слежу ли я сейчас за своим рейтингом (сейчас Калинина 139-я в мировом рейтинге)? Раньше я сильно зацикливалась по этому поводу. В 2018 году, когда я была 107-й, я думала, мол, мне нужно еще 7 строчек, чтобы подняться в топ-100 и проходить в основу. И я просто сходила с ума из-за этого. Последние 2-3 года я вообще не смотрю, на каком я месте. Я знаю, что если выиграю турнир, то поднимусь выше. Самое главное – это качественная работа, которую ты должна показывать каждый день на тренировках, в матчах, на 25-тысячниках, на Шлемах, нет разницы где. Мне не нужно это дополнительное давление, ведь когда ты выходишь на матч, то думаешь о том, как нужно играть, а не о своем рейтинге.