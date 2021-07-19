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Калинина после дебютного финала WTA снялась с турнира в Польше

Украинка решила не играть четвертую неделю подряд
Теннис WTA
13:49
Калинина после дебютного финала WTA снялась с турнира в Польше
Фото: БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина приняла решение сняться с турнира WTA-250 в Гдыне, Польша.

В первом раунде Калинина должна была сыграть против Екатерины Горгодзе из Грузии. Теперь ее место займет «лаки-лузер» россиянка Анастасия Захарова.

24-летняя Ангелина выступала три недели подряд. За это время она взяла два турнира ITF, а также впервые сыграла в финале на уровне WTA. Это ей позволило в очередной раз обновить личный рекорд в рейтинге.

Несмотря на отказ Калининой, в основе Гдыни выступят Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

Сергей Остапенко
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Ангелина Калинина

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