Калинина за час вышла в полуфинал турнира во Франции
Калинина пробилась в финал грунтового турнира в Монпелье
Украинка вернулась на привычное ей покрытие
Ангелина Калинина / фото - БТУ
Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Кинвен Жан на пути в финал грунтового турнира серии ITF в Монпелье, Франция. Матч продлился 2 с половиной часа и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу Ангелины.
24-летняя Калинина после возвращения на грунт не проигрывает уже на протяжении 4 матчей. Перед Wimbledon украинке удалось установить серию из 13 победных матчей.
В финале соревнования Калинина сыграет против победительницы пары египтянки Маяр Шериф и испанки Кристины Букши.
Букша ранее выбила из квалификации британского Шлема Катерину Бондаренко.
Марта Костюк недавно отказалaсь от участия на Wimbledon.
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