Калинина пробилась в финал грунтового турнира в Монпелье

Украинка вернулась на привычное ей покрытие

Ангелина Калинина / фото - БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла Кинвен Жан на пути в финал грунтового турнира серии ITF в Монпелье, Франция. Матч продлился 2 с половиной часа и завершился со счетом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу Ангелины.

24-летняя Калинина после возвращения на грунт не проигрывает уже на протяжении 4 матчей. Перед Wimbledon украинке удалось установить серию из 13 победных матчей.

В финале соревнования Калинина сыграет против победительницы пары египтянки Маяр Шериф и испанки Кристины Букши.

Букша ранее выбила из квалификации британского Шлема Катерину Бондаренко.

Марта Костюк недавно отказалaсь от участия на Wimbledon.