Калинина, проиграв первый сет, одержала волевую победу в четвертьфинале турнира во Франции

Ангелина отдала лишь 1 гейм сопернице во 2-м и 3-м сетах

Ангелина Калинина / фото - БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала очередную победу на грунте. На пути в полуфинал турнира в Контрексвиле, Франция, украинка одолела Эльзу Жакмо 6:7, 6:0, 6:1.

Украинка проиграла первый сет на тай-брейке со счетом 7:9. Однако дальше борьбы не получилось. Француженка отдала второй сет под «0», а в третьем смогла забрать только 1 гейм у 24-летней Калининой. Противостояние продлилось ровно 2 часа.

За место в финале соревнований Ангелина сыграет против китаянки Кинвен Жан, которую обыграла буквально неделю назад в полуфинале другого турнира во Франции. В дальнейшем украинка триумфовала в Монпелье.