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Калинина с «баранкой» проиграла Коллинз и завершила выступления на Roland Garros

Ангелина прервала серию из 13 побед
Теннис Grand Slam
17:04
Калинина с «баранкой» проиграла Коллинз и завершила выступления на Roland Garros
Ангелина Калинина / фото - Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела первое поражение за 14 матчей. Во втором круге Roland Garros 24-летняя украинка проиграла Даниэле Роуз Коллинс (США) 0:6, 2:6.

Матч продлился 1 час и 4 минуты. Калинина допустила 2 двойные ошибки, записав в актив 1 реализованный брейк-поинт. У 50-й ракетки мира – 6 эйсов, при 5 двойных ошибках.

Теннисистки ранее уже встречались на корте в 2019 году. Тогда на турнире в Хьюстоне 139-я ракетка планеты из Украины одолела хозяйку корта.

Отметим, что для Ангелины это было дебютное выступление на Открытом чемпионате Франции. В первом круге она сенсационно одолела Анжелик Кербер.

Антон Кривенко
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Теги

Ангелина Калинина Даниэль Коллинз

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