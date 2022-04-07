Завацкая завершила свое выступление на турнире в США
Калинина впервые в карьере переиграла соперницу из топ-20 мирового рейтинга
Украинка в трех сетах справилась с Еленой Рыбакиной
Ангелина Калинина / Фото: Clive Brunskill/Getty ImagesУкраинская теннисистка Ангелина Калинина (№42 WTA) на турнире WTA 500 в Чарльстоне, США, добыла очередную победу. Во втором круге представительница из Украины переиграла пятую сеяную Елену Рыбакину из Казахстана (№18 WTA) – 6:4, 2:6, 6:4.
Поединок продолжался более двух часов. Обе теннисистки сделали по пять брейков на подачах друг друга. В десятом гейме Калинина отыграла один брейк-поинт на своей подаче и со второго матчбола завершила матч в свою пользу.
Добавим, что Ангелина Калина впервые в карьере обыграла теннисистку из топ-20.
В следующем круге Калинина сыграет против 12-й сеяной Ализе Корне из Франции.
Ранее мы сообщали, что Катарина Завацкая завершила выступления на турнире в США.
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