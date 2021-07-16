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Калинина выиграла 13-й матч подряд и впервые сыграет в полуфинале турнира WTA

Украинка обыграла обладательницу wild-card
Теннис WTA
19:19
Калинина выиграла 13-й матч подряд и впервые сыграет в полуфинале турнира WTA
Ангелина Калинина / Фото: БТУ

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 95) впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира WTA. В четвертьфинале соревнований в Будапеште (WTA-250) Калинина обыграла обладательницу wild-card Панну Удварди – 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 56 минут. За это время Калинина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница также не сделала ни одного эйса, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 2 гейма на приеме.

Эта победа стала уже 13-й подряд для Калининой. Однако, если до этого свою серию она набивала на турнирах ITF, то теперь выстрелила на соревнованиях WTA.

Недавно украинка впервые вошла в топ-100, а уже на следующей неделе будет, как минимум, 86-й ракеткой мира.

Напомним, в Будапеште также выступала Катерина Козлова, однако она не преодолела четвертьфинал, уступив в упорном матче.

Сергей Остапенко
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Ангелина Калинина

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