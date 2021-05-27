Калинина выиграла в финале квалификации и дебютирует в основной сетке Roland Garros

Украинка в двух сетах обыграла Кристиан

Ангелина Калинина / Фото: FFT

Ангелина Калинина (139-я ракетка рейтинга WTA) выиграла финальный матч квалификации Roland Garros у румынки Жаклен Кристиан (152-я строчка мирового рейтинга) - 6:4, 6:1. Для украинки это первый выход в основную сетку французского Шлема.



Калинина за 1 час и 18 минут игрового времени допустила две «двойные» и сделала 5 брейков, в то время как Кристиан единожды подала навылет, четырежды ошиблась при подаче и реализовала 1 из трех брейк-поинтов.

Напомним, что в первом раунде квалификации французского Шлема Калинина обыграла россиянку Марину Мельникову, а во втором круге справилась с француженкой Луиз Буасон.

Напомним, что в финале отбора на Roland Garros выступит также Катарина Завацкая.