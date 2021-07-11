Калинина вышла в финал второго турнира кряду и побьет личный рекорд в рейтинге WTA

Украинка вплотную приблизилась к топ-100

Ангелина Калинина / фото - Twitter

125-я ракетка мира Ангелина Калинина вышла в финал второго турнира кряду. В полуфинале соревнований ITF в Контрексвилле, Франция, украинка обыграла теннисистку из Китая Кинвен Жан со счетом 6:4, 6:4.

Матч на грунтовом покрытии продлился 1 час и 39 минут. Отметим, что Калинина обыграла китаянку уже во второй раз за 2 недели. Ранее Ангелина оказалась сильнее в полуфинале турнира в Монпелье.

Благодаря этой победе, а также виктории в Монпелье, Калинина со следующей неделе существенно поднимется в рейтинге WTA. Украинка станет 4-й ракеткой Украины и 103-й в мире. Предыдущим рекордом 24-летней днепрянки была 107-я позиция в рейтинге.

Украинец Виталий Сачко ранее также пробился в финал соревнований в Италии.