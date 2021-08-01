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Капитан сборной Украины: «Психологически поединок за «бронзу» сложнее, чем финал»

Михаил Филима – о выступлении Элины Свитолиной в Токио-2020
Olympics Токио-2020
14:25
Капитан сборной Украины: «Психологически поединок за «бронзу» сложнее, чем финал»
Фото: БТУ

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима ответил на несколько вопросов, касающихся завоевания Элиной Свитолиной бронзовой медали Олимпийских игр-2020.

В матче с Рыбакиной было 7 матчболов. Как вы себя во время них чувствовали?

Было тяжело, но не только на матчболах, но и во время всего матча. Психологически поединок за «бронзу» сложнее, чем финал. Потому что там есть и «золото», и «серебро», а здесь только бронзовая медаль и ничего.

Было достаточно много матчболов и у Карреньо-Бусты в матче с Джоковичем, испанец выиграл с пятой попытки. Так же и в матче Свитолина-Рыбакина чувствовалась та напряженность, что девушки знают, какова цена этого матчбола.


Что значит олимпийская медаль для украинского тенниса?

Думаю, что много. Элина чувствовала статус награды Олимпиады до игры, это очень важно для нее, для всей страны. Она очень хотела ее завоевать.

Действительно ли в теннисе статус олимпийской награды для части спортсменов не так важен, как победы на турнирах Grand Slam?

Думаю, что еще лет 10 назад я бы согласился с этим тезисом, но сейчас все изменилось и статус олимпийской награды стал очень важным. Это история, Элина тоже так чувствовала.

Медаль Свитолиной – первая олимпийская награда в истории украинского тенниса. Элина довольна этим результатом, хотя до Игр-2020 рассчитывала на золото.

Ранее Свитолину поздравил Сергей Стаховский.

Источник: sport.ua Сергей Остапенко
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Элина Свитолина Михаил Филима

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