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Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»

В Токио украинка провела на корте уже более восьми часов
Olympics Токио-2020
14:56
Капитан сборной Украины: «Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи»
Фото: БТУ

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима поделился мнением о выступлении Элины Свитолиной в матче третьего круга Олимпийских игр-2020.

Украинка в затяжном матче обыграла представительницу Греции Марию Саккари. А всего на корте за три матча провела более восьми часов. На этом Филима и сакцентировал внимание:

«В целом, впечатления от матча положительные. В первом сете Элина не смогла использовать несколько шансов, вела с брейком. Чувствовалось напряжение, чувствовалось, что на кону многое стоит. Но качество игры было достаточно высокое. В Токио очень сложные погодные условия, а у Элины это еще и третий трехсетовий матч подряд продолжительностью более двух часов. К счастью, сегодня было немного легче, прямо перед игрой Элины открыли крышу. Солнце немного мешало, но температура была ниже, чем в предыдущие дни. Свитолиной очень тяжело физически играть каждый день такие затяжные матчи, но мы делаем все возможное, чтобы она восстановилась к завтрашней игре.

Относительно поединка против Камилы Джорджи будем общаться уже вечером в отеле. Нам очень помогает с подготовкой к матчам тренер Элины Энди Беттлс, который лучше знает ее соперниц».


Свитолина после матча с Джорджи заявила, что ей было сложно, но она этого и ожидала.

В четвертьфинале украинка – самая высокорейтинговая теннисистка.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
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Теги

Элина Свитолина Мария Саккари Камила Джорджи

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