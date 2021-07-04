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Катарина Завацкая: «До окончания лета – один-два турнира в месяц»

Украинка рассказала о своих отношениях с травяным мэйджором и «месседжах» от организма
Теннис WTA
22:01
Катарина Завацкая: «До окончания лета – один-два турнира в месяц» Эксклюзив

Выступление украинки Катарины Завацкой (124-я в мире) на Wimbledon-2021 трудно назвать феерическим. Казалось, после успешной квалификации в Париже мы могли рассчитывать на нечто подобное и в пригороде Лондона. Однако в первом же круге Катарина (20-я сеяная) почти без сопротивления отдала пропуск в следующий раунд австрийке Джулии Грабер (204) – 2:6, 3:6. 

Впрочем, те, кто внимательно следит за карьерой талантливой украинки, понимают, что она сейчас ведет более ожесточенную борьбу вне корта, чем собственно на нем. 

«Тяжело оглядываться на прошедший Wimbledon, так как тенниса с моей стороны не наблюдалось. Даже матчем сложно назвать мое выступление. Да и сам подход к турниру... Последние 2-3 месяца главная задача – выйти на корт с хорошим самочувствием и играть в удовольствие. По этой причине нет никаких ожиданий на предмет высоких результатов. 

На данном этапе я не тренируюсь полноценно, не занимаюсь фитнесом. Делаю то, что мне позволяет здоровье. Существует немало нюансов, и день на день не похож. Вплоть до того, что на меня может серьезно повлиять питание. Добавим сюда, что добираться на корты в квалификацию невероятно долго – час-полтора, что отбирает много сил. К тому же, я рано сюда приехала. По четыре человека на тренировочном корте при отвратительном самочувствии – тот еще вызов. Вообще я боец по натуре, поэтому не просто так сниматься с турнира. Надо дать себе хоть маленький шанс.

Пока я борюсь и жду момента, когда здоровье мне предоставит возможность все начать с ноля: работать над физподготовкой при достаточном количестве часов на корте. Без всего этого едва возможно выступать на высоком уровне. 

Многие наверное спросят: «На недавнем Roland Garros все внешне выглядело нормально, так почему на Wimbledon резко стало хуже?». И я отвечу: такая синусоида по самочувствию. Даже после Парижа мне становилось все лучше и лучше. И в один момент мое тело мне сказало, что не позволит мне делать то, что я хочу. Пока так и из-за подобной ситуации не так просто сохранять светлые мысли в голове. А ведь я должна сохранять хорошее настроение при плохом самочувствии, придерживаться позитива при дискомфорте. И не я себе придумываю, мол, сегодня я не в форме, сегодня будет плохо. Нет, я не настолько легко сдаюсь. К сожалению, подобные горки продлятся как минимум до конца лета. В таком ритме буду продолжать выступать на одном-двух турнирах в месяц. На отсечке осени будем смотреть, какие планы строить дальше. Сегодня нет какой-то четкой цели. Лишь настрой на отдельно взятый день». 

Из всех представителей Украины в квалификации на Wimbledon никто лестно не отозвался о ее организации. Настолько все критично?

Не хочу подливать масла в огонь, но трансфер из отеля в рохэмптонский клуб, который занимает больше часа, – слишком долгий. Исходя из моей ситуации со здоровьем, еда для меня имеет важное значение, так вот не буду говорить уклончиво – она просто отвратительная на турнире. О четырех теннисистах на тренировке я уже упоминала, да и сами корты отличаются от игровых. Как видим, дружба с травой у меня пока не ладится. Не могу поймать игру, ищу правильное ощущение. Все-таки Wimbledon – один из четырех «Шлемов», и не исключаю, что когда-нибудь я поборюсь за главный титул турнира. Даже несмотря на то, что не могу пока пройти даже круг квалификации, не значит, что я не способна прогрессировать. 

Возвращаясь к тонкостям организации, то давит огромное количество правил-протоколов. Передвижение по карточкам, вход – один, выход – другой. Словом, ощущения, что ты на Grand Slam нет абсолютно».

Игорь ГРАЧЕВ для XSPORT.ua

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