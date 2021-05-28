Катарина Завацкая: «Ни о какой боли речь не идет – я еще на адреналине»

Теннисистка рассказала XSPORT.ua о победном финале квалификации, а также о грани между уверенностью и самоуверенностью

Эксклюзив

Катарина Завацкая / фото - Jimmy48

Признаться, впервые за много лет встречаю теннисиста, который накануне важнейшего поединка заявляет о своем потенциальном превосходстве и уверенности в положительном исходе. Накануне финала квалификации украинка Катарина Завацкая в интервью XSPORT излучала откровенный оптимизм в предстоящей встрече с россиянкой Анастасией Гасановой. Причем проблемы Завацкой со здоровьем не гарантировали ей даже окончание одного отдельного матча. В итоге три матча, три победы, а финишный аккорд исполнен блестяще и как обещала сама героиня интервью – 6:2, 6:1!

Катя, вчерашнее интервью – попытка себя настроить или реально уверенность зашкаливала?

Конечно, попытка себя настроить (смеется). Внутри все кипело, переживания присутствовали. В то же время, определенная уверенность ниже нормы не опускалась.

Судя по всему, все складывалось по заранее обозначенному плану – короткой игре. Тебя хоть в какой-то момент Гасанова заставила волноваться?

Я в общем-то волновалась на протяжении всего поединка. Придерживаясь выбранной тактики и не отходя от нее ни на шаг, я не позволяла себе делать акцент на том, что переживания могут взять верх.

По части физической формы – какие ощущения после матча?

Суперские! Сейчас еще на адреналине, не чувствую дискомфорта вообще. Полагаю, что первые «ласточки» появятся к вечеру. Небольшая крепатура, например. Впрочем, я особо не затратила много сил. Розыгрыши были быстрыми и это как раз то, что мне подходит.

Просматривала основную сетку, потенциальных соперниц?

Признаюсь, меня такое любопытство не одолевает. Готова абсолютно к любому вызову.

Теннисистам разрешено выходить за пределы отеля в свободное от тенниса время строго на не более, чем один час. Без права на шопинг, хотя рядом настоящий рай для любителей пройтись по магазинам, и без права на кафе. Ты часто пользовалось законным часом на прогулку?

Да, я себе в прогулках не отказываю. Обязательно выхожу подышать свежим парижским воздухом. Могу просто пройтись в наушниках, слушая музыку. Могу кого-то взять в компанию, чтобы немного сменить обстановку.

Игорь ГРАЧЕВ из Парижа для XSPORT.ua

Катарина Завацкая сыграет в основе третьего мэйджора в карьере. В прошлом сезоне она выступала здесь в Париже и на US Open. Украинка имеет шанс открыть счет победам в основной сетке Grand Slam.