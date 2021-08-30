Катарина Завацкая: «После солнечного удара жару на US Open переносила тяжело»

Катарина Завацкая / Фото - tennisua.org

Украинка Катарина Завацкая (143-я в мире) остановилась в первом круге отбора четвертого для себя US Open, уступив польке Урсуле Радваньской (3:6, 5:7). Однако главная новость из ее штаба приятная – длительное восстановление организма имеет положительную динамику.

Сам матч с Радваньской, к сожалению, для меня не сложился. Останавливаться не стоит и верю, что до конца года будут приятные всплески в результатах. Прогресс по здоровью медленный, но присутствует. Уже готова к ежедневной работе по ОФП, все нормализуется.

Самое сложное – выдержать мини-кризис, когда меня выбивает на 3-4 дня. Тут надо правильно разобраться – тренироваться или нет. Этот адаптационный аспект заставляет быть готовой ко всему. Я предпочитаю выполнять указания максимально близко к идеалу. Скрупулезно подхожу к любой детали: сколько часов посплю, что съем и за сколько времени до тренировки. Курс лечения занимает много времени. Я часто летаю в Украину, проверяюсь, как проходит восстановление.

Последние два года оказались тяжелыми. Даже без учета ковидных ограничений. Как же хочется начать тренироваться без каких-либо переживаний! Отправиться на турнир без мыслей, как я перенесу перелет.

На самом деле я уже себя готовлю к 2022 году. Мой главный ориентир – здоровье, а карьерные успехи идут сразу следом».