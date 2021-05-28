Катарина Завацкая: «Точно удивлю Гасанову в финальном матче»
Катарина Завацкая (129-я ракетка WTA) в финальном матче квалификации Roland Garros сыграет с россиянкой Анастасией Гасановой (172-я строчка мирового рейтинга) 28 мая. В эксклюзивном интервью для XSPORT украинка заверила, что именно она является фаворитом решающего матча.
На чьей стороне будет психологический перевес в финальном матче с россиянкой Анастасией Гасановой (172-я в мире)?
Думаю, у меня. Во-первых, грунт – мое покрытие. Во-вторых, она знает, что со мной будет сложно, ведь мы совсем недавно играли. Кроме того, я не испытываю давления. Неважно, буду проигрывать или выигрывать, но точно удивлю соперницу.
Конечно, часто бывает, что рейтинг бывает обманчив и не все идет так, как написано в теории. Нельзя недооценивать соперника, и все же считаю себя однозначным фаворитом матча.
Напомним, что в первом раунде отбора к французскому Шлему Завацкая в двух сетах обыграла Кристину Букшу, а во втором круге квалификации сумела перевернуть ход встречи и добыть победу над Кристиной Куцовой в трех сетах.
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